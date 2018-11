Decine di pesci morti nel canale: intervengono i tecnici di Arpae

Un'anomala morìa di pesci si è verificata nei giorni scorsi nel canale Bevanella, all'altezza del cimitero. Le carpe e i carassi trovati senza vita nelle acque del canale sono decine e decine, tanto che martedì pomeriggio l'assessore all'ambiente del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini ha disposto un sopralluogo sul posto con i tecnici di Arpae.

"Abbiamo fatto dei campionamenti e ora aspettiamo i risultati delle analisi - spiega Marco Canè, dirigente responsabile del distretto di Ravenna di Arpae - L'acqua, a vedersi, aveva un colore marroncino, tuttavia quando l'abbiamo raccolta non emanava odori particolari. E' ancora presto per fare ipotesi su quelle che potrebbero essere le cause, ma abbiamo notato che un paio di chilometri a monte del ponte della statale, verso la montagna, il Bevanella è in secca. Sicuramente la scarsità d'acqua può rappresentare un problema. Anche l'anno scorso nella stessa zona ci fu un'importante morìa di pesci, ma in quel caso i risultati delle analisi non diedero risultati particolari".