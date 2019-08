Si è spenta Anna Zaccagnini, moglie di Benigno: "Persona colta e sensibile"

Si è spenta all'età di 98 anni Anna Busignani Zaccagnini, moglie di Benigno, padre costituente e figura di riferimento nella storia e nella cultura democratica del nostro Paese. "Apprendiamo con grande dispiacere della morte della vedova Zaccagnini - commenta in un messaggio di cordoglio il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Alla sua famiglia vanno le più sincere condoglianze mie e di tutta la comunità ravennate".

Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna Spa, nel partecipare commosso al cordoglio della famiglia Zaccagnini ricorda la lunga amicizia con Anna, che per tre anni ha fatto parte della fondazione: "Pur nella sua discrezione, Anna era persona di alta cultura e di forti sensibilità e attenzioni umane e sociali".

"Ravenna piange la scomparsa di una figura importante della sua storia - aggiunge Mirko De Carli, capogruppo del Popolo della famiglia nel consiglio comunale di Riolo Terme - Con la sua vita ha custodito il ricordo di un grande statista della nostra città, che ha testimoniato con la sua vita che si può fare politica come servizio al prossimo. Ravenna ha il dovere di raccogliere l’eredità di questa famiglia che ha segnato la storia della nostra città in maniera indelebile. Ancora oggi noi cattolici non siamo stati capaci di essere all’altezza delle sfide lanciate da Zaccagnini per realizzare una politica che abbia nei valori della vita, dell’amore al prossimo e della cura della sofferenza: speriamo che Anna, dal cielo, preghi per noi e ci guidi in questi tempi difficili".