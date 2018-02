L'amica non risponde al telefono, poi la macabra scoperta: trovata morta nel letto

Le preoccupazioni dell'amica si sono tristemente rivelate fondate: martedì pomeriggio, intorno alle 16, una 69enne è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione in via Lanciani. A lanciare l'allarme è stata un'amica, che già da lunedì stava provando a contattarla telefonicamente senza ricevere risposta. Preoccupata dalla situazione, la donna si è recata a casa dell'anziana, che viveva da sola: prima ha suonato al citofono, poi, non ottenendo risposta, è entrata con il mazzo di chiavi di scorta che le aveva lasciato per sicurezza l'amica.

Una volta dentro, la donna ha trovato l'anziana riversa sul letto. Sul posto si sono precipitati le volanti della Polizia di stato e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 69enne. La Polizia ha iniziato i rilievi di legge: nella casa non sarebbero stati riscontrati segni d'effrazione e la porta risultava chiusa dall'interno. Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e la scientifica, e da una prima ispezione cadaverica non risulterebbero segni particolari di violenza, per cui si pensa a una morte naturale. Del caso è stato avvisato il Pm di turno Marilù Gattelli, che deciderà se procedere con ulteriori esami.