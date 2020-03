Sport ravennate in lutto per la scomparsa di Claudia Subini: "Donna ricca di competenza, ci mancherà"

Una gravissima perdita per lo sport ravennate e regionale. Nella notte è scomparsa Claudia Subini, dal 2013 delegato Coni di Ravenna, figura di riferimento di tutta l’attività promozionale e giovanile della nostra provincia. Avrebbe compiuto 67 anni a ottobre. "Il Coni regionale - in tutte le sue espressioni - piange una donna, una dirigente, una persona capace di idee nuove, di continui e proficui confronti con tutte le realtà territoriali, in grado inoltre di profondere tutte le energie possibili per il conseguimento di obiettivi e per la realizzazione dei progetti".

Insegnante di educazione fisica da metà degli anni Settanta in vari istituti scolastici ravennate, fu delegata provinciale della Federginnastica, nonché consigliera regionale della stessa federazione. Inoltre – e qui ricoprì un ruolo molto delicato e di grande impegno – per un ventennio, fino al 2016, assunse l’incarico di coordinatrice di educazione fisica del Provveditorato agli Studi – promuovendo senza soluzione di continuità incontri, convegni, gare nell’ambito scolastico e studentesco. Il Coni nazionale nel 1999 le conferì la Stella di bronzo al merito sportivo e nel 2016 quella d’argento. Sul fronte dirigenziale la professoressa Subini è stata per due quadrienni anche vicepresidente del comitato provinciale Coni e, soprattutto, dal 2011 al 2016, presidente del Panathlon Ravenna, riuscendo a dare nuovo e più incisivo impulso alla vita del Club.

Anche l’Olimpia Teodora si unisce al cordoglio: "Con la scomparsa di Claudia - commenta il dg Giorgio Bottaro - la comunità ravennate e lo sport in particolare perdono una figura di riferimento ricca di competenza, passione e valori morali. Ci mancherà moltissimo. Mi mancherà moltissimo. L'Olimpia Teodora si unisce al cordoglio generale e si stringe con affetto ai famigliari".

"Sei stata tra le prime persone a sostenermi quando sono diventato assessore allo sport - la ricorda Roberto Fagnani - In questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco in tanti progetti, sei sempre stata un punto di riferimento per me e per lo sport della nostra città. Ravenna perde oggi il tuo entusiasmo, la tua passione, il tuo sorriso e io una cara amica! Ciao Claudia".