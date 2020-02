Ravenna in lutto per la morte di Giovanna Baroni: "Ovunque ci fosse bisogno lei c'era"

Ravenna in lutto per la scomparsa di Giovanna Baroni. La donna, molto attiva del volontariato, si è spenta all'età di 66 anni. A darne notizia è il sindaco Michele de Pascale: "La ricordiamo per il suo costante impegno politico e nel mondo del volontariato; tra le tante attività a sostegno della comunità è stata presidente del consiglio dei revisori di Linea Rosa, volontaria del Ceis, del comitato cittadino antidroga, della consulta del volontariato e vicepresidente dell’Atletica Ravenna. Ovunque ci fosse un bisogno non faceva mai mancare la sua presenza. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".