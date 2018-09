L'ultimo saluto a Idina Ferruzzi: fissati i funerali della vedova di Raul Gardini

Gli amici e i parenti di Idina Ferruzzi, vedova del manager Raul Gardini e figlia dell'imprenditore Serafino Ferruzzi, morta lunedì pomeriggio a 82 anni dopo una lunga malattia, potranno darle l'ultimo saluto mercoledì pomeriggio, quando a partire dalle 16 si svolgeranno i funerali all'interno della Basilica di San Francesco a Ravenna. Oltre ai nipoti, Idina lascia i figli Ivan Francesco, Eleonora e Maria Speranza. Nella stessa Chiesa si svolsero, 25 anni fa, i funerali del marito Raul.

"Mi rattrista la notizia della scomparsa di Idina Ferruzzi, non solo perchè con lei scompare un altro pezzo importante della storia della nostra città, ma soprattutto perchè muore una bella persona - commenta il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani - Il suo nome, più che all'importante famiglia di appartenenza, resterà per sempre legato a quello di Raul Gardini, del quale condivise ogni azione col coraggio e soprattutto il garbo che è patrimonio delle vere signore. Di lei ho sempre apprezzato la sobrietà con la quale si poneva agli interlocutori. La grande dignità e il composto dolore per la fine di Raul è qualcosa che ancora oggi mi colpisce e mi rende la sua figura ancor più degna di essere ricordata con stima e rispetto. Riposi in pace nella sua Ravenna".