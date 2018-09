Morta la vedova di Gardini, l'amico storico: "Idina si schierò sempre dalla parte di Raul"

Due mesi fa Vanni Balestrazzi, l'amico più fedele di Raul Gardini che lo accompagnò fin dai banchi di scuola nella sua scalata verso il successo, ricordava l'amico a 25 anni dalla sua scomparsa durante le celebrazioni che la città ha dedicato all'imprenditore. Oggi Balestrazzi piange Idina Ferruzzi, vedova di Gardini e amica di sempre, morta nel tardo pomeriggio di lunedì a 82 anni in un ospedale del ravennate.

"Io e Idina ci conoscevamo fin dall'adolescenza, avremmo avuto 15 o 16 anni - racconta Balestrazzi - Ci eravamo conosciuti a Marina di Ravenna. Andavo sempre lì con Raul e facevamo i tuffi dalla palizzata. Ricordo che c'erano sempre alcune ragazze che ci guardavano, e tra queste c'era anche Idina, a cui era evidente che piacesse Raul. Iniziarono a frequentarsi, poi la loro relazione divenne sempre più stretta. Andavamo spesso insieme a casa di Idina, Raul per un motivo ben preciso - sorride l'amico -, io per accompagnarlo.

Balestrazzi si sofferma poi sul rapporto tra Raul e la moglie, a cui fece da testimone di nozze: "Dopo la sciagurata divisione in famiglia, lei non esitò mai e si schierò subito e sempre dalla parte di Raul e dei suoi figli. Per stare a fianco del marito si è anche divisa dai fratelli. Nel loro rapporto Raul era abbastanza asciutto, a volte anche brusco, ma era così in tutti i rapporti umani. Però era molto affezionato a Idina, anche se naturalmente come in tutti i matrimoni ci sono stati periodi di alti e bassi, ma ha sempre tenuto molto a lei".

Dopo la morte di Raul, però, qualcosa è cambiato in Idina: "Ha avuto una mutazione esistenziale, ma in realtà già prima che Raul morisse lei faceva i suoi cicli di preghiera, come sua madre, che era terziaria carmelitana come poi divenne Idina. Credo che però non fece questa scelta in risposta al trauma, ma ci sia arrivata quasi naturalmente, anche se il dramma della separazione avrà avuto sicuramente qualche influenza".