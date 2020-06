Si schianta contro un camion-cisterna: motociclista muore sul colpo

Ancora un incidente mortale sulle strade ravennati, dopo quello avvenuto mercoledì in cui ha perso la vita uno scooterista. Venerdì pomeriggio a Barbiano di Cotignola, verso le 16, un motociclista di 45 anni che procedeva lungo via San Giovanni a bordo di una Bmw F 800 R, da Cotignola verso Barbiano, giunto all'altezza del civico 6 si è schiantato frontalmente contro un camion-cisterna vuoto, condotto da un camionista di circa 50 anni ucraino, che stava svoltando a sinistra per entrare in un'azienda vinicola. L'impatto è stato violento e il motociclista è morto sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Indenne invece il camionista, che verrà sottoposto agli esami tossicologici di routine. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna, coadiuvata dai Carabinieri di Lugo, che ha chiuso la strada al traffico nel tratto interessato dall'incidente. Del fatto è stato informato il pm di turno Cristina D'Aniello.