Tragedia di Pinarella, disposta l'autopsia: autista ubriaco positivo anche alla cannabis

"Sei stata sempre una ragazza pulita e fragile come un bellissimo giglio delicato e profumato". Così un'amica saluta su Facebook Giovanna Santorelli, la 29enne morta sabato scorso in un terribile incidente a Pinarella di Cervia. Il ricordo - condiviso sulla pagina di Arezzonotizie - racconta di una giovane morta troppo presto, un fiore reciso nel momento del suo splendore. La commozione nell'Aretino, dove Giovanna viveva da oltre vent'anni, è fortissima. E molti attendono di dare l'ultimo saluto alla ragazza, morta mentre stava per trascorrere una serena gioranta al mare dopo aver accompagnato un'amica a prendere un cane da adottare.

Martedì i familiari sono stati convocati a Cervia per il riconoscimento della salma. Una formalità, ma anche un momento atteso dai parenti, perché nei giorni scorsi non c'era stata la possibilità di vederla. Poi sempre in giornata è previsto lo svolgimento di un accertamento medico legale sul corpo. "Un'autopsia - spiegano i familiari - per capire meglio come è morta". E solo dopo che l'intera procedura sarà conclusa la procura rilascerà il nulla osta e restituirà la salma. Il rientro ad Arezzo potrebbe avvenire mercoledì mattina, se non addirittura già martedì sera Nel frattempo i familiari stanno organizzando i funerali. "Giovanna - racconta uno zio - era molto legata al suo compagno, non vorremmo mai portarla lontana da lui".

E' attesa per lunedì anche la convalida dell'arresto del 22enne cervese che ha causato l'incidente, accusato di omicidio stradale e trovato positivo all'alcol test con un valore di oltre 2 grammi per litro, 4 volte superiore al limite di legge, e anche ai cannabinoidi, come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino in edicola martedì.