Tragedia di Pinarella, alla guida sotto l'effetto di alcool e cannabis: l'autista ai domiciliari

E' stato convalidato l'arresto del 22enne cervese che sabato ha causato un tremendo incidente nel quale ha perso la vita Giovanna Santorelli, 29enne aretina. Martedì al Tribunale di Ravenna si è svolta l'udienza di convalida d'arresto del 22 enne - accusato di omicidio stradale e trovato positivo all'alcol test con un valore di oltre 2 grammi per litro, 4 volte superiore al limite di legge, e anche ai cannabinoidi. Il giovane cervese, dopo la convalida, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Martedì i familiari sono stati convocati a Cervia per il riconoscimento della salma di Giovanna. Una formalità, ma anche un momento atteso dai parenti, perché nei giorni scorsi non c'era stata la possibilità di vederla. Poi sempre in giornata è previsto lo svolgimento di un accertamento medico legale sul corpo. "Un'autopsia - spiegano i familiari - per capire meglio come è morta". E solo dopo che l'intera procedura sarà conclusa la procura rilascerà il nulla osta e restituirà la salma. Il rientro ad Arezzo potrebbe avvenire mercoledì mattina, se non addirittura già martedì sera Nel frattempo i familiari stanno organizzando i funerali. "Giovanna - racconta uno zio - era molto legata al suo compagno, non vorremmo mai portarla lontana da lui".