Rosetti Marino in lutto: si è spento l'ex presidente Medardo Ranieri

Lutto alla Rosetti Marino. Si è spento Medardo Ranieri, presidente della società dal 2012 al 2018, quando gli è succeduto Stefano Silvestroni. Aveva 73 anni. Si era dimesso per motivi lo scorso luglio dalla carica di consigliere delegato e vice presidente della società. Il consiglio d'amministrazione lo aveva ringraziato "per l’impegno profuso in favore della società ed il contributo apportato alla stessa dapprima come dipendente, dirigente e successivamente anche come direttore generale, nonché quale amministratore delegato e poi presidente del Cda e negli anni recenti quale consigliere delegato e vice presidente".