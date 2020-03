Faenza, dramma sulla pista ciclabile: anziano trovato senza vita

E' verosimilmente un malore la causa della morte di un anziano faentino di 72 anni. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Faenza, sulla pista ciclabile di via Boaria, all'altezza del sottopasso. L'uomo era in sella alla sua bici quando probabilmente a causa di un malore è crollato a terra all'improvviso. L'allarme, dato da alcuni automobilisti, ha fatto convergere sul posto in emergenza immediatamente sia la medicalizzata del 118 che la Polizia locale manfreda.



Purtroppo per il 72enne non c'era più nulla da fare. La causa più probabile, al momento, appare un malore improvviso. Non sono stati rinvenuti elementi che facciano presumere il coinvolgimento di altre persone nell'evento, anche se sara' necessario aspettare lunedì per gli ulteriori accertamenti che l'autorità giudiziaria disporrà sulla salma per poterne saper di più.

