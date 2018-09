Addio al noto medico ravennate Franco Benini

Si è spento all'età di 92 anni il noto medico ravennate Franco Benini. Lascia la moglie Maria Maddalena, la figlia Laura e diversi nipoti. I funerali avranno lungo martedì alle 16 partendo dalla Camera Mortuaria dell’Ospedale Civile per la Chiesa Arcipretale di S. Biagio, dove alle 16,30 sarà celebrata la messa. Al termine delle esequie la salma sarà tumulata nel cimitero urbano.Franco - ricorda il consigliere provinciale Gianfranco Spadoni - ha lasciato un ottimo ricordo fra i suoi paziente e in quanti l’hanno conosciuto. Bravo e scrupoloso professionista dedito alla ricerca e alla cura dei suoi assistititi, Benini va ricordato anche per la sua rettitudine morale e per l’esempio che ha saputo esprimere con grande coerenza in ogni circostanza".