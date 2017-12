Tragico incendio in un'abitazione: muore a 52 anni, intossicati i figli

Uccisa in un incendio divampato nella sua abitazione. La vittima è Giovanna Rondinelli, una faentina di 52 anni. Il dramma si è consumato alle prime luci dell'alba di sabato a Casumaro, nel Ferrarese, dove la vittima viveva con i figli di 14 e 16 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sui quali indagano i Carabinieri della Compagnia di Cento, il rogo sarebbe divampato per motivi accidentali, forse un cortocircuito dall'impianto per gli addobbi natalizi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Per la faentina, che lavorava all'ospedale Santissima Annunziata di Cento, non c'è stato nulla da fare, mentre i due adolescenti sono stati salvati e trasportati dall'ospedale di Cona alla camera iperbarica di Ravenna. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale del 115, facendoli scendere dal piano superiore con la scala.