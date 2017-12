Morì nell'incendio divampato nella sua abitazione: fissati i funerali dell'infermiera

Si svolgeranno sabato mattina a Russi, dove risiede la famiglia di origine della donna, i funerali di Giovanna Rondinelli, l'infermiera 52enne faentina che la mattina del 23 dicembre ha perso la vita nell’incendio divampato nella propria abitazione di Casumaro (frazione di Cento, in provincia di Ferrara). Giovanna lavorava come caposala all'ospedale Santissima Annunziata di Cento. Nell'incendio sono rimasti gravemente feriti anche due dei tre figli della donna. La partenza dalla camera mortuaria è prevista per le 9, dopodichè si svolgerà la cerimonia funebre nella chiesa di San Pancrazio.