Cisl in lutto: un arresto cardiaco toglie la vita al sindacalista Luigi Miserocchi

Un improvviso arresto cardiaco, dopo un intervento programmato al cuore avvenuto qualche giorno prima, ha tolto la vita a Luigi Miserocchi, responsabile del settore agroalimentare Fai Cisl per la provincia di Ravenna. Si è spento venerdì all'età di 56 anni. I funerali si terranno lunedì 12 febbraio alle ore 11,30 nella chiesa parrocchiale dell’Osservanza in via Guglielmo Marconi, 34 a Faenza. Miserocchi, laureato in lingue e letterature straniere, ha iniziato la sua esperienza nel sindacato Cisl nei primi anni 90 come operatore intercategoriale nei settori alimentare e edile nel territorio di Faenza da cui proveniva.

Nel 1995 è diventato segretario generale della Fat Cisl, la categoria degli alimentaristi per la provincia di Ravenna. Dal 1999 al 2010 ha ricoperto il ruolo di componente della segreteria confederale della Cisl con la responsabilità del territorio Faentino per poi tornare definitivamente alla Fai Cisl prima in abito provinciale e dal 2013 nella segreteria Romagnola della stessa categoria. Esperto contrattualista, oltre ad essere un importante riferimento per i lavoratori del settore, era molto stimato anche dalle controparti imprenditoriali e dalle aziende che in questi giorni non hanno fatto mancare numerosi messaggi di cordoglio e dolore.

"Luigi ci mancherà - esordisce il commovente messaggio della Cisl -. Ci mancherà la sua presenza, discreta e assidua, ci mancherà la sua umanità e la sua disponibilità verso le persone in difficoltà e verso i più bisognosi. La Cisl perde un amico e un collaboratore prezioso. Siamo vicini alla famiglia in questo triste e doloroso momento. Ci rimarrà il ricordo del suo operato nella nostra organizzazione e nella comunità che ha abitato, i suoi preziosi consigli, la sua disponibilità a mettersi in gioco, sempre".