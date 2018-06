Morte di Matteo 'Balla' Ballardini, uno dei 4 'amici': "Non pensavamo fosse così grave"

Tre di loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il quarto ha confermato tutto. Si è svolto venerdì mattina nel Tribunale di Ravenna, sulla base dei risultati delle indagini della squadra Mobile coordinate dal procuratore capo Alessandro Mancini e dal pubblico ministero Marilù Gattelli, l'interrogatorio di garanzia ai quattro giovani arrestati per la morte di Matteo Ballardini, il 18enne trovato senza vita il 12 aprile dello scorso anno a bordo di un'auto in un parcheggio di Lugo . I quattro ragazzi sono comparsi davanti al gip Andrea Galanti, che ha emesso le misure cautelari su richiesta della procura per l'ipotesi di omicidio volontario aggravato, detenzione e spaccio di stupefacenti.

> L'ORDINANZA CON PAROLE DI PIETRA: "RARA INUMANITA'"

Dei tre - una 22enne, due 28enni e un 24enne - l'unico a parlare è stato il 24enne, che ha risposto alle domande del giudice e ha raccoltato dettagliatamente l'evolversi della serata confermando quanto emerso dalle indagini , ovvero che le sostanze stupefacenti sarebbero state portate dalla ragazza 22enne; la tragica serata sarebbe stata poi documentata attraverso delle foto, secondo il racconto del giovane sempre scattate dalla ragazza. Il 28enne, che si è avvalso come gli altri due amici della facoltà di non rispondere, ha comunque confermato quanto detto nell'interrogatorio, ovvero che i quattro (tutti sotto effetto di sostanze stupefacenti) non si sarebbero resi conto di ciò che stava succedendo e non pensavano che la situazione fosse così grave. Il giudice ha confermato l'arresto in carcere riservandosi di assumere misure cautelari diverse nei prossimi giorni.

Ballardini, la cui scomparsa venne denunciata dai genitori, venne trovato morto a bordo di una "Volkswagen Polo" nei pressi di via San Giorgio, a Lugo. Dall'autopsia, effettuata dalla dottoressa Loredana Buscemi, emerse che a uccidere il 18enne era stato un'edema polmonare dovuto a un mix letale di sostanze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori (le indagine sono state seguite in prima battuta dai Carabinieri della Compagnia di Lugo), la vittima era uscita la sera precedente con l'amica 22enne, facendo uso di metadone e farmaci. I due vennero poi raggiunti dagli altri tre amici, proseguendo nell'assunzione di stupefacenti. Una serata, un mercoledì sera, storditi da sballo e droghe.