Lasciato morire in auto: condannati gli amici di Matteo 'Balla' Ballardini

Si è concluso con pesanti condanne il processo in primo grado per la morte di Matteo 'Balla' Ballardini, lo studente 19enne di Lugo deceduto per overdose la mattina del 12 aprile 2017 in un'auto lasciata, per l'accusa, appositamente parcheggiata in un punto defilato della città dai quattro amici che la notte precedente lo accompagnavano. Martedì, infatti, il giudice dell'udienza preliminare Janos Bartolotti ha dichiarato colpevoli gli imputati, condannando Beatrice Marani a 15 anni e 4 mesi di reclusione, Leonardo Morara a 14 anni e 20 giorni, Simone Giovanni Palombo a 9 anni, 4 mesi e 20 giorni e Ayoub Kobabi a 9 anni e 5 mesi.

Esclusa per tutti l'accusa di sequestro di persona, nonchè esclusa per Beatrice Marani l'aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente e, per Leonardo Morara, il reato di guida senza patente. Gli imputati dovranno risarcire i danni cagionati alle parti civile, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro a favore di ciascuna delle parti private, oltre al rimborso delle spese processuali. Le motivazioni del dispositivo saranno depositate entro 90 giorni.

Le richieste dell'accusa

Il Pm Marilù Gattelli, durante la requisitoria, aveva chiesto al Gup Janos Bartolotti 30 anni per la ragazza accusata di avere materialmente passato la dose di metadone letale, Beatrice Marani, e 30 anni per Leonardo Morara (difeso da Carlo Benini); 16 anni e cinque mesi di di carcere a testa ai due co-imputati Simone Giovanni Palombo (difeso da Raffaele Coletta) e Ayoub Kobabi (difeso da Nicola Laghi). Sulla base degli elementi raccolti dalla squadra Mobile della polizia, la Procura di Ravenna, pur distinguendo ciascun ruolo, aveva contestato a tutti e quattro gli imputati, che hanno tra i 22 e i 28 anni, l'omicidio volontario con dolo eventuale.

La morte di Ballardini

Ballardini, la cui scomparsa venne denunciata dai genitori, venne trovato morto a bordo di una "Volkswagen Polo" nei pressi di via San Giorgio, a Lugo. Dall'autopsia, effettuata dalla dottoressa Loredana Buscemi, emerse che a uccidere il 18enne era stato un'edema polmonare dovuto a un mix letale di sostanze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori (le indagine sono state seguite in prima battuta dai Carabinieri della Compagnia di Lugo), la vittima era uscita la sera precedente con l'amica 22enne, facendo uso di metadone e farmaci. I due vennero poi raggiunti dagli altri tre amici, proseguendo nell'assunzione di stupefacenti. Una serata, un mercoledì sera, storditi da sballo e droghe.