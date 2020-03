Il coronavirus miete un'altra vittima: è un anziano di 92 anni

E' un 92enne la nuova vittima del coronavirus. L'uomo era stato trasferito dall’Ospedale di Parma al Maria Cecilia Hospital di Cotignola il 26 febbraio scorso con diagnosi di ischemia critica dell’arto inferiore sinistro, per un trattamento cosiddetto salvavita, quindi immediatamente sottoposto alla procedura di PTA Periferica (angioplastica delle arterie degli arti inferiori). La vittima, spiega in una nota la struttura ospedaliera privata, aveva gravi patologie pregresse: la positività al coronavirus era stata accertata il 7 marzo. L'anziano, viene specificato, "presentava un quadro clinico già estremamente compromesso fin dal momento del ricovero".



"Pur presentando condizioni critiche, il paziente non ha mai necessitato di essere trasferito nel reparto di Terapia Intensiva - viene aggiunto -. All'esordio della sintomatologia sospetta, il paziente era stato precauzionalmente spostato in area separata dagli altri degenti, e poi prontamente isolato, al fine di garantire la sicurezza degli altri reparti". La direzione del Maria Cecilia Hospital rende noto che nella giornata di mercoledì è pervenuto l’esito di un tampone effettuato su un degente e su un operatore, risultati entrambi positivi: "Sulla base della sintomatologia sospetta, erano state già attivate le procedure di isolamento per il degente e di quarantena domiciliare per l’operatore dal 10 marzo". .

