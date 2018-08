Morto Pietro Barberini, saggista e studioso della storia della Romagna

Stroncato da un male incurabile e dalla rapida evoluzione, è scomparso a 67 anni Pietro Barberini. Nato a Bagnacavallo il 24 febbraio del 1951, per anni Barberini è stato giornalista e saggista, ma anche funzionario e dirigente della Lega delle Cooperative di Ravenna, ricoprendo inoltre incarichi nell’associazionismo dei giornalisti dell’Emilia Romagna. Pietro lascia la moglie Novella.

"Conoscevo Pietro Barberini da tanti anni e la nostra conoscenza, nata per ragioni professionali, era diventata presto profonda amicizia - lo ricorda Brunello Cavalli, presidente Sbc edizioni - Con lui ho condiviso tanti momenti a Ravenna in oltre un trentennio. Con la Sbc edizioni ha pubblicato alcuni saggi legati al territorio e alla storia della Romagna di cui era attento studioso. Con lui stavamo sviluppando una serie di progetti editoriali che ora, purtroppo, resteranno tra le cose che si volevano fare".

Anche i cooperatori romagnoli partecipano al dolore per la morte di Barberini: "Ha sempre portato la migliore espressione della tradizione laica e mutualistica romagnola. Grande appassionato di fotografia e di ciclismo ci lascia, come autore, alcuni volumi molto apprezzati in cui ha affrontato in modo originale la storia e i personaggi della sua terra. Responsabile per molti anni dei rapporti con la stampa per la cooperazione ravennate, comunicatore e ricercatore culturale, nelle innumerevoli iniziative di cui fu protagonista Barberini ribadì sempre con forza i valori legati all’economia e al lavoro che gli derivavano dalla sua esperienza repubblicana ed europeista".

Anche il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni esprime il cordoglio personale e dell'amministrazione comunale per la scomparsa di Pietro, "un bagnacavallese che con il suo lavoro di giornalista, studioso, saggista e cooperatore ha dato tanto al nostro territorio, che amava molto e alla cui conoscenza ha contribuito in maniera importante attraverso la ricerca e l'impegno".

