Ucciso in un incidente il senatore Stelio De Carolis: i repubblicani di Ravenna abbrunano le loro bandiere

I repubblicani di Ravenna abbrunano le loro bandiere per la morte del senatore Stelio De Carolis, rimasto ucciso venerdì sera in un incidente stradale avvenuto a pochi passi da casa a Meldola. L'ottantenne è morto dopo esser stato travolto da un'auto. "Con lui - affermano il segretario provinciale Eugenio Fusignani e il segretario comunale Stefano Ravaglia - scompare un altro importante pezzo della storia del partito repubblicano romagnolo e nazionale. È difficile, infatti, pensare la politica repubblicana di questi ultimi 40 anni senza trovare un riferimento alla sua persone".

"Stelio era rientrato nel partito poco più di un anno fa e aveva scelto la federazione Ravennate perché, come lui stesso aveva affermato, ci riconosceva il merito di aver mantenuto vivi e presenti, con coerenza e capacità, gli ideali repubblicani, nella società e nelle istituzioni - proseguono gli esponenti dell'edera -. Era venuto, come amava ripetere, con l'intenzione di portare il contributo disinteressato al Pri di Ravenna, soprattutto per accompagnare la crescita di quel "nuovo corso repubblicano" nato con le elezioni amministrative del 2016; e noi lo avevamo accolto con immenso piacere, come si accoglie un padre nobile, riservandogli l'iscrizione in una delle sezioni più significative della città: quella che porta il nome di un grande repubblicano e di un altrettanto vero sindacalista come Manlio Monti".

"In questo anno difficile per il Pri, nei passaggi cruciali e più delicati dei Congressi, i suoi consigli e la sua presenza erano stati molto puntuali e utili. Non sempre si poteva essere d'accordo con Stelio ma comunque era positivo il confronto perché, al di là delle posizioni, il rapporto umano non veniva mai intaccato. Forse era questa la sua dote migliore: quella forte carica umana che lo ha fatto apprezzare dentro e fuori il partito. Alla famiglia i sensi del nostro più profondo cordoglio e quello di tutti Repubblicani della provincia di Ravenna", concludono.