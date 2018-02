Addio all'ex dirigente della Provincia: Ravenna piange la scomparsa di Stenio Naldi

Ravenna piange la scomparsa di Stenio Naldi, ex dirigente della Settore Ambiente e Suolo della Provincia. Aveva 74 anni. Tra i suoi incarichi il ruolo di dirigente sportivo, ma anche la presidenza di Cerviambiente. "Da molti anni conoscevo Naldi con frequentazioni più intense soprattutto nel periodo in cui ho svolto la funzione di consigliere provinciale - esordisce così nel suo ricordo Gianfranco Spadoni -. Persona intelligente, simpatica con una mente eclettica, è stato per molto tempo il riferimento e il grande esperto del settore ambiente dell’Amministrazione provinciale di Ravenna cui ha aggiunto, per indiscussi meriti, collaborazioni con ad altri enti poi convogliati in Hera. Sempre disponibile a dispensare consigli tecnici e valutazioni approfondite sulle principali tematiche ambientali, disponeva di un’ ottima cultura e i suoi interessi erano davvero molto variegati su vari fronti. Persona con una rara sensibilità che esternava anche attraverso un abbigliamento estroso, raffinato e impeccabile, ha vissuto sempre in simbiosi e perfetta armonia con la moglie Lella cui vanno i miei più sinceri sentimenti di cordoglio".