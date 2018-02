Donò strumenti musicali a Lugo: addio all'ultracentenaria Tamara Penazzi

L’amministrazione comunale esprime il cordoglio della città di Lugo per la scomparsa di Tamara Penazzi, avvenuta sabato. Penazzi, figlia del direttore della scuola di musica “Giuseppe e Luigi Malerbi” di Lugo, Luigi Penazzi, era nata a San Pietroburgo (all’epoca Pietrogrado) il 24 aprile del 1915. Il padre, insieme ad altri due lughesi, emigrò in Russia nel primo Novecento, dove fu direttore del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. La famiglia rientrò in Italia nel 1919, in seguito alla Rivoluzione russa. Luigi Penazzi divenne poi direttore della scuola Malerbi dal 1930 al 1951. A lui oggi è dedicata l’aula di solfeggio. Tamara fu insegnante di violoncello e solfeggio alla stessa Malerbi per quasi trent’anni. Nel 2012 Tamara Penazzi donò al Comune di Lugo alcuni strumenti musicali appartenuti alla sua famiglia: un pianoforte a coda, un violoncello, un violino, una viola, una chitarra, un armonium, una balalaika e una fisarmonica. Gli strumenti sono custoditi nella scuola di musica Malerbi, in memoria del Maestro Luigi Penazzi. Ha inoltre donato del materiale documentario, tra cui alcuni spartiti, conservati nella biblioteca di Lugo “Fabrizio Trisi”.