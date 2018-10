La Bassa Romagna piange Vittorio Piva: fu protagonista dell'Ape Romagna Tur

La sua Apecar era una fedele compagna di viaggio. La scorsa primavera, insieme ad altri sei amici, si era reso protagonista dell'Ape Romagna Tur. Vittorio Piva, 81 anni, domenica mattina ha trovato la morte in un tragico incidente mentre si stava recando a Passogatto per presentare il libro "Fatalità o miracoli". Era un personaggio noto in Bassa Romagna. Il 30 marzo partì con Francesco Leoni, Stefano Leoni, Ivo Menegazzo, Vittorio Tavaniello e Lorenzo Vetricini per un viaggio di 473 chilometri, con 20 litri di benzina, sole, pioggia, neve e vento. L’Ape Romagna Tur (volutamente "Tur", da turismo, e non tour) aveva toccato venti tappe dislocate in tutto il territorio romagnolo: oltre a Lugo, sono state attraversate Conselice, Massa Lombarda, Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana, Brisighella, Rocca San Casciano, Predappio, Santa Sofia, Bagno di Romagna, San Piero in Bagno, Santarcangelo, Cattolica e Ravenna. Un'esperienza ha permesso di valorizzare l'identità della Romagnam dimostrando che è possibile intraprendere un percorso alla scoperta delle bellezze del territorio, anche con un mezzo di trasporto non convenzionale per un turista. Parte del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto all’hospice “Benedetta Corelli Grappadelli” di Lugo.