Macabro ritrovamento nell'abitazione in centro: uomo trovato in un lago di sangue

A pochi giorni dall'omicidio commesso dall'87enne Franco Valgimigli, che il 5 agosto ha ucciso la moglie Maria Miotto per poi tentare il suicidio - e a poca distanza dall'omicidio della piadineria di Lido Adriano - la comunità di Faenza è di nuovo sotto shock. Intorno alle 17.30 di mercoledì pomeriggio, è stato lanciato l'allarme con la chiamata ai soccorsi per un uomo che non rispondeva. Nell'abitazione dell'uomo, nel vicolo Montini in pieno centro, si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica insieme a Polizia e Vigili del fuoco. Quando i pompieri hanno aperto la porta della casa hanno trovato l'uomo senza vita, riverso a pancia in giù in un mare di sangue. Gli investigatori hanno poi trovato una finestra dell'abitazione infranta: ora si indagherà per capire se si sia trattato di un suicidio, di un incidente domestico oppure di un regolamento di conti.

La zona è stata sigillata e sul posto è arrivata anche la squadra mobile di Ravenna, la scientifica sta eseguendo i rilievi del caso, di cui è stato informato anche il pm di turno Silvia Zinniti. Dalle primissime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 52 anni con precedenti legati alla droga.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO