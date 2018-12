Scomparso dopo una lunga malattia Mario Muccinelli: fissati i funerali

Si è spento dopo una lunga malattia, a 80 anni, Mario Muccinelli, conosciuto dal mondo agricolo ravennate come ispettore del ministero dell’Agricoltura prima, poi dell’assessorato regionale, quando le competenze del settore sono passate alla Regione. Mario Muccinelli, massimo esperto in campo fitoiatrico, da anni si occupava di divulgazione nel mondo agricolo, in particolare con la pubblicazione del "Prontuario degli agrofarmaci", opera che raccoglie caratteristiche e modalità d'uso dei prodotti fitosanitari commercializzati in Italia e registrati dal Ministero della Salute. E' questa attività costante di ricerca e comunicazione delle soluzioni per la difesa delle colture che ha valso a Muccinelli importanti riconoscimenti, in occasione delle fiere dell'agricoltura di Verona nel 2008, a Riolo Terme nel 2010 e ancora nel suo paese di origine, Mordano. Il suo prontuario è conosciuto dai professionisti d’agricoltura italiani col nome “Il Muccinelli”. I suoi funerali si svolgeranno mercoledì 2 gennaio nella chiesa di San Petronio, a Castel Bolognese, alle 10.30.

