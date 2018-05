Macabro ritrovamento: sull'argine del fiume spunta un cadavere

Macabro ritrovamento intorno alle 14.15 di martedì pomeriggio. Un senegalese che stava passando in sella alla sua bici a Lido Adriano lungo l'argine sinistro dei Fiumi Uniti, nei pressi del ponte di ferro che porta a Lido di Dante, ha notato la presenza di un cadavere vicino a una Fiat Panda parcheggiata nei pressi dell'argine. Il ciclista, spaventato, ha chiamato un capannista che si trovava nei paraggi e insieme i due hanno subito lanciato l'allarme.

Sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, un 73enne marchigiano. Sul posto sono intervenute le volanti di Polizia, la scientifica, la squadra mobile e il medico legale. Al momento non ci sarebbero elementi che possano far pensare a una morte diversa da quella dovuta a cause naturali.

LE NOTIZIE DI OGGI