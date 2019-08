Un altro morto nel drammatico incidente di via Bastia: tragico bilancio

Un'altra vittima si aggiunge al triste bilancio dei morti nell'incidente avvenuto il 7 agosto scorso su via Bastia, a Lugo. Oltre alla morte del motociclista Massimo Stefanini, deceduto sul colpo, dopo una settimana di ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena - dove era stato trasportato in condizioni disperate - è morto anche Ahmed Kalaoui, 38enne di origini marocchine residente a Conselice. L'uomo si trovava insieme a un amico a bordo dell'auto che si è schiantata contro la moto guidata da Stefanini. Il 38enne è deceduto nel primo mattino di giovedì 15 agosto al nosocomio cesenate.

L'incidente

L'incidente si è verificato lungo via Bastia, poco prima (provenendo da Lavezzola) dell'intersezione con via San Bernardino. Erano circa le 22 di mercoledì quando una moto Honda di grossa cilindrata si è schiantata contro una Fiat Punto con a bordo due persone che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto, a quanto pare frontale-laterale, è stato davvero impressionante. La moto è stata catapultata a decine di metri di distanza dal luogo dello schianto e il motociclista 58enne, Massimo Stefanini, è morto sul colpo. A bordo dell'auto c'erano due ragazzi: il passeggero, un 32enne di Conselice, è uscito dal veicolo in maniera autonoma per poi crollare al suolo mentre l'autista, il 38enne Ahmed Kalaoui residente a Conselice come l'amico, è stato sbalzato fuori dall'auto. I due sono stati poi affidati ai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze e auto medica.