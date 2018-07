Si accascia in acqua durante il bagno: turista bolognese perde la vita in mare

Stava facendo il bagno in mare, quando improvvisamente si è accasciato, forse a causa di un malore, e per lui non c'è stato più nulla da fare. Un 76enne di Bologna, in vacanza sulla riviera romagnola da qualche giorno insieme alla moglie, ha perso la vita così martedì pomeriggio intorno alle 17.20 a Cervia, nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento balneare 183. L'uomo, entrato in mare per fare un bagno, è stato notato galleggiare da un altro bagnante che ha subito dato l'allarme. Il 76enne è stato soccorso dai bagnini di salvataggio, che lo hanno portato a riva e iniziato le manovre di rianimazione anche tramite l'uso del defibrillatore, poi aiutati dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata che ha continuato i tentativi di rianimazione per oltre 40 minuti, ma alla fine non si è potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Per i rilievi di legge è intervenuta la Capitaneria di Porto.