Uomo trovato morto in mare: mistero sulla sua identità

Macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di giovedì a Milano Marittima. Intorno alle 12.45 un pescatore, che stava facendo ritorno nel porto canale, ha avvistato un corpo che galleggiava nell'acqua. L'uomo ha subito dato l'allarme avvisando i bagnini di salvataggio degli stabilimenti balneari della zona vicino al porto canale, che si sono attivati immediatamente raggiungendo l'uomo in mare con due mosconi.

I tre bagnini hanno recuperato l'uomo e iniziato le manovre di rianimazione, allertando contemporaneamente la Capitaneria di porto e il 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica. Gli stessi sanitari del 118 hanno cercato di rianimare l'uomo fino a quando, alle 13.15, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Attualmente il deceduto non è ancora stato riconosciuto: si tratterebbe, all'apparenza, di un uomo di circa 80 anni. La Capitaneria di Porto, con un lavoro impegnativo, sta coordinando le indagini e anche Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale stanno lavorando in sinergia per risalire a eventuali segnalazioni di anziani scomparsi. Del fatto è stato avvisato il Pm di turno Vincenzo Bartolozzi, dalla prima indagine cadaverica non sono risultati segni di violenza. Non si esclude che vengano richiesti ulteriori esami sul corpo della vittima.