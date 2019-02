Fissati i funerali dell'assistente capo di Polizia scomparso a 46 anni: "Era un esempio per tutti"

Il presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Luca Piovaccari esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Falanga, assistente capo del Distaccamento di Polizia Stradale di Lugo. “A nome mio e di tutta la giunta dell’Unione, esprimo sincero cordoglio per la scomparsa dell’assistente capo Antonio Falanga, che ha operato con tanta passione e professionalità per la sicurezza del nostro territorio - ha dichiarato Piovaccari - Piangiamo la scomparsa di una persona che con il suo lavoro ha reso un servizio pubblico di grande valore, assolvendolo con quell’etica che deve essere sempre di esempio per tutti”.

A seguito di un apparentemente modesto problema cardiaco, Falanga era stato sottoposto a un intervento chirurgico; purtroppo la situazione è improvvisamente precipitata, portando al suo decesso, avvenuto il 30 gennaio dopo tre giorni di coma. Di 46 anni, stimatissimo dai colleghi per la sua umanità e professionalità, lascia la moglie e tre figlie. Anche la comunità di Conselice, città in cui Antonio risiedeva, si stringe attorno al dolore della famiglia e degli amici.

I funerali si svolgeranno venerdì 8 febbraio alle 14.30 nella chiesa di Conselice, in piazza Foresti; la camera ardente è allestita dalla mattina di giovedì 7 febbraio nella camera mortuaria dell'ex ospedale di Conselice, in via Selice 101.