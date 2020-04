Il cordoglio della Uil per la scomparsa dell'avvocato Antonio Madonna: "Un amico vero"

Si è spento l'avvocato Antonio Madonna, per anni legale del sindacato Uil di Ravenna e legale del patronato della stessa Uil. A ricordarlo è il presidente della Uil Ravenna Paolo Palmarini: "Antonio non è stato solo il legale del patronato e della Uil di Ravenna per tanti anni. È stato, per noi tutti della Uil, prima di tutto un amico vero. Un amico, oltre che un legale di altissimo valore, al quale ognuno di noi poteva rivolgersi con fiducia e che non ha mai lesinato un consiglio e un aiuto. Tante sono state le battaglie combattute insieme, ma oggi vogliamo ricordare soprattutto l'uomo, il marito e il padre che era Antonio. Nell'esprimere le più sentite condoglianze a Silvia, Biagio e Margherita, la Uil di Ravenna saluta con affetto e riconoscenza Antonio che ci ha lasciati, ma che rimarrà per sempre nei nostri cuori".

