Si tuffa e viene colto da un malore: muore nella piscina dell'hotel

Non c'è stato nulla da fare per il 72enne che domenica pomeriggio ha perso la vita nella piscina di un hotel a Pinarella. L'uomo, residente in Brianza, si trovava in vacanza con la moglie e alcuni amici in un albergo di viale Italia. Domenica pomeriggio ha iniziato a manifestare alcuni dolori, fino a quando intorno alle 17.45 ha deciso di fare un bagno nella piscina dell'hotel. Non appena si è tuffato, però, il 72enne è stato colto da un malore fatale: immediato è stato il soccorso del bagnino, che ha iniziato subito le manovre di rianimazione allertando contemporaneamente il 118 giunto sul posto con due ambulanze ed elicottero. Alla fine non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. L'uomo soffriva da tempo di problemi cardiaci. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Cervia.

Foto Massimo Argnani