Colto da un malore fatale a pochi metri dall'acqua: perde la vita in spiaggia

Colto da un malore fatale mentre si trovava in spiaggia. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, un 67enne della zona a nord della spiaggia libera di viale Botticelli a Lido Adriano ha accusato un malore mentre parlava con alcune persone a pochi metri dall'acqua. I presenti hanno subito allertato i bagnini di salvataggio, che hanno iniziato le prime manovre di rianimazione con l'uso del defibrillatore. Successivamente sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno continuato a tentare di rianimare l'uomo per circa tre quarti d'ora, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

