Si è spento l'architetto ed ex assessore Lorenzo Pezzele

Si è spento l’architetto Lorenzo Pezzele, ex assessore e uomo di grande cultura e vivacità intellettuale. "Da assessore al’Urbanistica del Comune di Ravenna negli anni '70 ha saputo dare un’impostazione innovativa del Piano regolatore del 1973 e successivamente, da libero professionista e consulente operativo, di quello del 1983 - lo ricordano il sindaco Michele de Pascale e l'assessore all'urbanistica del Comune di Ravenna Federica Del Conte - In particolare includendo tutto il territorio comunale, e quindi anche il forese, in una visione di insieme con uno sguardo più attento all’ambiente e alla valorizzazione del centro storico. Inoltre, esperienza quasi unica in Italia, diede impulso a una pianificazione urbanistica cadenzata nel tempo. Una forte presenza e regolarità della pianificazione urbanistica che furono un carattere distintivo di Ravenna a livello nazionale. Fu sempre in contatto con molti esponenti dell’architettura italiana e in città sono diversi gli edifici che portano la sua firma. Alla famiglia giunga il nostro sentito cordoglio”.

