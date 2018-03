Basket in lutto per la morte di Athos Tampieri, gli amici: "Una presenza solare"

Lutto nel mondo dello sport: è scomparso prematuramente nella notte Athos Tampieri, 46enne dirigente, speaker e addetto stampa del Basket Lugo Aviators. Tanti gli amici che hanno voluto ricordarlo con un pensiero: "Il presidente Edoardo Colombi, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i giocatori si stringono alla famiglia del caro Athos - spiegano dalla società Selene Copar servizi Sant'Agata, sponsor della squadra di basket omonima - Una persona per bene, un grande appassionato di basket, una presenza solare e costante per chi frequenta il PalaBanca e segue gli Aviators Lugo". "I dirigenti , i tesserati tutti del Basket Massa 1947 si uniscono al dolore della famiglia per la prematura scomparsa dell'amico Athos".