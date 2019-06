Sciagura a Mirabilandia: bambino di 4 anni muore annegato nel parco divertimenti

Sciagura mercoledì pomeriggio al 'Mirabeach', il parco acquatico situato all'interno del parco divertimenti Mirabilandia, alle porte di Ravenna: intorno alle 15.30 un bambino di quattro anni è annegato. Inutile la corsa in ospedale. Il bimbo risiedeva nel forlivese, in un paese della valle del Montone.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara: a quanto pare il bimbo si trovava nell'area denominata "Laguna del Sol" (FOTO), dove, almeno secondo quanto riportato sul sito di Mirabilandia, l'età minima per accedere è 3 anni e accompagnati tra i 3-6 anni. Subito sono iniziate le manovre di rianimazione del piccolo e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elimedica. Il piccolo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Cervia. Maggiori informazioni in seguito