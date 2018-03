Trovato un cadavere nella discarica Tre Monti: disposta l'autopsia

Il cadavere di uomo è stato trovato martedì mattina all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi di via Pediano, in località Tre Monti, che coinvolge in parte anche il Comune di Riolo Terme e che accoglie anche i rifiuti provenienti dal faentino. I Carabinieri della Compagnia di Imola e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna hanno avviato le indagini per risalire alle cause di morte dell'uomo trovato privo di vita all’interno della discarica. L'allarme è partito dagli addetti: probabilmente il cadavere, secondo gli investigatori, sarebbe stato scaricato da un camion, i soli veicoli che possono accedere nell'area. Si trovava in una fossa all'interno di un impianto di trattamento meccanico biologico che funge da stoccaggio dei rifiuti.

Sul posto sono intervenuti il medico legale Donatella Fedeli e il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Bologna Morena Plazzi. Si tratterebbe di un 43enne di origini marocchine: si indaga per ora per occultamento di cadavere, ma non si escludono altri reati. Il corpo sarebbe stato trasportato probabilmente su un camion-compattatore e presenta diverse tumefazioni; resta da stabilire se siano siano pre o post- mortem. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia. La discarica attualmente non è attiva, da quando il Tar ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste e la Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo ha avviato l'esame della petizione finalizzata alla sua chiusura.

La notizia su BolognaToday