Triste ritrovamento: lui morto sul pavimento, lei nel letto malata

Una storia drammatica che ha coinvolto una coppia residente a Lido di Classe. I due, un 65enne e una 71enne, soffrivano entrambi di grossi problemi di salute: lui era cardiopatico, mentre lei era malata di Alzheimer in stadio molto avanzato. I due erano seguiti in maniera assidua dal medico di famiglia, che un giorno ogni due faceva un'iniezione all'uomo.

Venerdì pomeriggio, non vedendoli arrivare come previsto, il medico si è insospettito e ha lanciato l'allarme chiamando i Carabinieri. Il nucleo del radiomobile si è così recato nella casa della coppia insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco: non ricevendo risposta al campanello, i pompieri si sono arrampicati con l'autoscala al piano superiore e sono entrati in casa infrangendo una finestra.

Una volta entrati, i militari si sono trovati davanti a una scena terribile: l'uomo era deceduto sul pavimento, mentre la moglie era stesa sul letto, incapace di rendersi conto di cosa fosse successo al marito. La donna è stata accompagnata in ospedale, mentre i Carabinieri hanno ispezionato la casa per i rilievi di legge, constatando che la porta d'ingresso era chiusa dall'interno e non c'erano segni di effrazione. Dall'ispezione cadaverica, i medici ritengono che l'uomo sia deceduto per arresto cardiaco, quindi si è deciso di non procedere con ulteriori esami.