Non rispondeva al telefono da due giorni: trovato morto nel suo appartamento

Da un paio di giorni il cognato non aveva più sue notizie, così ha deciso di lanciare l'allarme. Quando le forze dell'ordine sono entrate in quell'appartamento di via Canale Molinetto, lo hanno trovato senza vita. E' successo domenica pomeriggio a Ravenna, quando dopo aver provato a chiamare al telefono più volte il 57enne e dopo aver tentato di suonare il campanello del suo monolocale senza ricevere risposta, l'uomo è stato trovato morto con una ferita alla testa, forse in seguito a una caduta. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola lunedì.