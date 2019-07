Tragico incidente: è morto il ciclista travolto da un'auto su viale Randi

È deceduto il ciclista ravennate di 84 anni coinvolto nell’incidente stradale avvenuto lunedì mattina in via Piave, all'altezza dell’incrocio con viale Randi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dell’Ufficio infortunistica della Polizia locale. Sulla base dei primi elementi raccolti, è stato accertato che il ciclista è venuto a collisione con un'auto condotta da un 60enne, residente a Bagnacavallo, che percorreva via Piave con direzione dal centro verso la periferia. L’automobilista è stato sottoposto agli esami per accertare l’eventuale uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, che hanno dato esito negativo.

Foto Massimo Argnani