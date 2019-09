Sport in lutto per la morte di Daniele Piolanti: "Una persona di cuore e una figura esemplare"

Il mondo dello sport di Faenza è in lutto per la scomparsa di Daniele Piolanti, presidente del Panathlon club faentino. Piolanti, 62enne, lavorava come agente assicurativo ed era stato anche consigliere comunale. Aveva ricoperto il ruolo di dirigente in diverse società sportive. L'uomo, malato da tempo, si è spento mercoledì.

"Con tristezza salutiamo Daniele, che ci ha lasciato - lo ricordano dal Panathlon club di Faenza - Era un amico, un uomo che amava la famiglia, il proprio lavoro, lo sport, la politica e sapeva cosa vuol dire rispetto delle istituzioni. Ha lottato fino alla fine". "Ciao Pio, eri una persona di cuore", lo ricorda Manuel. "Se ne va una splendida persona - aggiunge Francesco - e una figura esemplare di etica, ideali e senso civico profusi in politica nello sport nel sociale e nella vita".