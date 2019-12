Non risponde alla moglie, poi la macabra scoperta: dilaniato dal tornio con il quale stava lavorando

E' stato ritrovato dilaniato dal tornio nel quale stava lavorando. Drammatico ritrovamento intorno alle 20 a Rossetta di Bagnacavallo: un uomo di 71 anni residente in zona ha perso la vita. L'allarme è scattato intorno alle 20 di giovedì sera quando la moglie, allarmata, ha allertato le forze dell'ordine in quanto il marito non rispondeva al telefono cellulare.

La moglie ha subito avvertito i Carabinieri del fatto che l'uomo (residente in un'altra abitazione rispetto a quella della moglie, ad Alfonsine), in pensione, era solito lavorare come tornista in un capannone vicino ad un'abitazione in via Carraia Foschini. E così i militari si sono presentati sul luogo indicato dalla donna facendo una macabra scoperta: il 71enne era stato infatti letteralmente "inghiottito" dal tornio con il quale stava lavorando, che lo aveva purtroppo dilaniato con esito mortale. Per lui non c'era già più nulla da fare.

Sul posto, oltre i Carabinieri di Lugo, anche il personale della Medicina del Lavoro, il 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno avuto il difficile compito di estrarre i resti dell'anziano dal macchinario.