Ravenna piange la scomparsa di Elio Venturi: "Amico retto, onesto e altruista"

Ravenna piange la scomparsa di Elio Venturi, storico attivista della sezione ravennate di Arcigay. Il 65enne, residente a Porto Fuori, è scomparso lunedì all'improvviso a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. "Esprimo le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto e vicinanza alla famiglia di Elio - lo ricorda il presidente di Arcigay Ravenna Ciro di Maio - Che la terra ti sia lieve". Amici e parenti potranno dare l'ultimo saluto a Venturi giovedì mattina, quando alle 10 partirà il corteo funebre dalla camera mortuaria verso il cimitero.

In segno di lutto, la riunione del Comitato Cittadino di Classe fissata per martedì sera è stata rimandata a data da destinarsi. "Tutti i membri del Comitato si stringono forte alla famiglia e in particolare al coniuge Claudio, nella consapevolezza che non ci sono parole o azioni che possano alleviare il dolore provato da questo momento. Elio, uomo retto, onesto, altruista, instancabile e sempre disponibile è stato un elemento determinante nella compagine del Comitato Cittadino. Carissimo amico, ci mancherai sempre, ma il tuo ricordo rimarra indelebile nei nostri cuori e nei cuori di tutte le persone che hanno avuto il piacere e l'onore di averti conosciuto. Siamo certi che anche da lassù non ci farai mancare il tuo supporto. Addio carissimo amico. Che la terra ti sia lieve".