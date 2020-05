Schianto fatale nel sottopasso: il ciclista non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Enzo Canuti, il 68enne lughese che domenica è stato vittima di un violento incidente avvenuto nel sottopasso ferroviario sud sulla Felisio. L'uomo, risultato fin da subito in condizioni gravissime, è deceduto mercoledì all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stato ricoverato dopo l'incidente.

L'incidente

Poco prima delle 12.30 di domenica due ciclisti amatoriali, entrambi residenti a Lugo, si sono scontrati nella rampa di discesa da via Felisio nel sottopasso sud sulla pista ciclabile. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero. Il 68enne, le cui condizioni sono state ritenute fin da subito molto critiche, è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Il secondo ciclista, un 78enne, è stato portato all'ospedale di Lugo con traumi ritenuti di bassa gravità. Il sottopasso è rimasto chiuso al traffico circa 40 minuti per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, affidati ai Carabinieri.