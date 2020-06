Si è spento il fornaio appassionato di rally, il ricordo della figlia: "Sarà difficile non averti con noi"

Lutto a Faenza per la morte di Fabrizio Bertaccini, titolare dell'omonimo panificio di via Marescalchi. L'uomo si è spento all'età di 57 anni per un malore improvviso. Tra le tante passioni, Bertaccini annoverava quella delle competizioni automobilistiche, tanto da vantare un passato da rallysta dilettante e da essere molto conosciuto nell'ambiente sportivo romagnolo del rally.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "Ti voglio ricordare così babbo, con il tuo tanto amato spritz in mano per festeggiare insieme la vita - lo ricorda su Facebook la figlia Chanty postando una foto di gruppo - Sarà difficile adesso non averti con noi, ma so che dall’alto sarai con noi per sempre e sarai fiero della tua nipotina. Ti voglio bene babbo".