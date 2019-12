Si è spento Matteo Baccarini: fu fisioterapista dell'Olimpia Teodora

E' scomparso Matteo Baccarini, fisioterapista ravennate fondatore del centro 'Kinesia' di Ravenna. I soci, i collaboratori e i colleghi del centro, che resterà chiuso per lutto fino al 3 gennaio, si stringono attorno alla famiglia per la scomparsa del loro "Capitano". Anche la società Olimpia Teodora Ravenna si unisce al cordoglio per la scomparsa di Baccarini, che nella stagione 2013-14 fu fisioterapista dell’allora Cmc e nel 2016-17 dell’Olimpia in B1. Tanti gli amici e i clienti che hanno voluto salutarlo sui social: "Un grande uomo, una bellissima persona e un grande professionista", lo ricorda Martina.