Dramma in spiaggia nel primo pomeriggio: muore un bagnante a Marina di Ravenna

Dramma in mare a Marina di Ravenna, nelle acque antistanti il bagno Donna Rosa. Un anziano è infatti morto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno alle 13:30. Il corpo galleggiante dell'uomo è stato notato da un ragazzo che stava rientrando a riva con la sua canoa, più o meno a 50 metri dalla terraferma.

In quell'orario il servizio di salvataggio non è garantito, ma sul posto sono arrivati comunque, chiamati dal giovane, gli operatori del salvataggio che hanno praticato le prime cure del caso al malcapitato bagnante, già in stato di arresto cardiaco. Poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118: le operazioni di rianimazione sono durate decine di minuti, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La vittima, del quale ancora non si conoscono le generalità, è un anziano di circa una settantina di anni. Sul posto anche la Capitaneria di Porto