Muore mentre passeggia in campagna, paese in lutto: "Una persona buona e un gran lavoratore"

Pietro era solito fare una passeggiata tutte le mattine, all'alba, nella sua amata campagna. Tradizioni di una volta, che ormai restano solo un ricordo per la maggior parte di noi. E così anche lunedì mattina l'anziano è uscito di casa per fare due passi in mezzo ai campi: ma in quella casa non vi ha più fatto ritorno. A lanciare l'allarme è stata la sorella, preoccupata nel non vederlo tornare. E intorno alle 8 la tragica scoperta: l'uomo è stato trovato senza vita in un campo vicino alla casa dove viveva, in via Pigno a Bagnara di Romagna. Pietro Sgalaberna, 76enne, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.

Pietro, che ha sempre lavorato nei campi e che in passato aveva anche gestito un'azienda agricola, era molto conosciuto in paese, dove la notizia della sua morte ha iniziato a propagarsi velocemente. "Siamo molto colpiti e rattristati da questo avvenimento tragico, una morte inattesa che ci ha profondamente turbato - commenta rattristato il sindaco Riccardo Francone - Pietro era una persona buona che ha sempre vissuto onestamente di lavoro e con passione, ma anche una persona molto ben inserita nella nostra comunità. In tanti lo ricordiamo e lo ricorderemo nel nostro paese".