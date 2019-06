I Vigili del Fuoco arrivano per spegnere un piccolo incendio: e trovano il cadavere di un uomo

Drammatico ritrovamento nel pomeriggio di domenica sulla San Vitale a Massa Lombarda, che in quel tratto prende il nome di via Piave. Alcuni residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco per del fumo che stava uscendo da un box, probabilmente adibito a garage, nei pressi del civico 27. Quando i pompieri sono arrivati, hanno subito spento le piccole lingue di fuoco ma hanno fatto un tragico ritrovamento: il corpo di una persona, un italiano di 44 anni, giaceva poco distante dal box.

A quanto sembra l'uomo era già morto. Si tratta di un uomo conosciuto nella zona e proprietario del box in questione, facente parte, tra l'altro, di una casa in vendita e disabitata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e quelli della compagnia di Lugo. Presente anche il colonnello De Cinti del comando di Ravenna e il sindaco di Massa Lombarda. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.